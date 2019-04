Fuera de la ciudad, Medellín tiene programación para Semana Santa, ¡Agéndese!

Durante la Semana Santa de 2019, los cinco corregimientos de la ciudad de Medellín ofrecen una mezcla de tradiciones religiosas, cultura y planes para disfrutar en familia:

Santa Elena

En el Parque Arví se llevará a cabo la séptima versión de la exposición Entre Cruces y Flores, será entre el 13 y 21 de abril. Los turistas podrán interactuar con los campesinos que embellecerán el corregimiento con arte religioso. Esta actividad comienza todos los días a las 10:00 am.

Las fincas silleteras estarán abiertas para recibir a todos los visitantes y disfrutar de la tradición que se respira en todas las veredas de Santa Elena. En materia litúrgica, la parroquia del Parque principal celebrará la procesión de ramos a las 10:30 am desde la entrada a Pantanillo y el viacrucis del viernes santo será a las 10:00 am desde el sector Tres Puertas.

San Antonio de Prado

Aquí las trucheras y sus charcos están listos para recibir a los visitantes en diferentes veredas. A todas se puede llegar en bicicleta, caminando, en transporte público o en vehículo particular.

La parroquia realizará la procesión de ramos a las 10:00 am. Sale del sector la “Y” en Naranjitos hasta el templo, y termina con la Eucaristía. El viacrucis sale del balcón de la Familia Mesa a las 10:00 am.

San Sebastián de Palmitas

Palmitas, que se encuentra al pasar del Túnel de Occidente, tendrá su procesión de los ramos desde las 10:30 am. Sale desde la casa de Olivia Zapata y termina en el templo de la centralidad. El viacrucis será a las 11:00 am partiendo desde el colegio.

Altavista

La Parroquia Jesús Nazareno celebrará con sus feligreses la procesión de ramos a las 10:00 am desde la escultura de la Madre Tierra hasta la centralidad del corregimiento. El viacrucis saldrá a las 9:00 am desde la terminal de la Vereda Buga hasta el atrio de la parroquia.

San Cristóbal

El templo Parroquial de San Cristóbal recogerá las principales actividades de la Semana Santa, la procesión de ramos sale a las 10:30 am del Balmoral y el viacrucis comenzará a las 8:30 am desde la casa de Don Adán Moinsalve. Adicionalmente las veredas de este corregimiento del occidente de Medellín tiene una amplia oferta agro turística a la que se puede acceder desde la carretera al mar antes del Túnel de Occidente. La casa de arte Monte Sinaí, con su balanza de la justicia gigante, estará abierta en la vereda travesías para los amantes de la cultura.

Para conocer más detalles de la programación religiosa de cada corregimiento pueden contactarse con las casas curales y parroquias a los siguientes números:

-Corregimiento Santa Elena 5380313 -Corregimiento Altavista Central 2381919 -Corregimiento San Antonio de Prado 2860060 -Corregimiento San Cristóbal 4270021 -Corregimiento San Sebastián de Palmitas 3870535