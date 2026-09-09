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Resumen: El alcalde de Medellín confirmó que un incendio en la zona fue provocado intencionalmente para frenar la intervención. Encapuchados dispararon contra las autoridades que adelantaban la evacuación de viviendas en alto riesgo.

Fuego cruzado e incendio provocado: Fico denuncia graves ataques durante operativo de desalojo en Manrique

Minuto30.com .- Una grave alteración del orden público se registró en la comuna de Manrique, en medio de un operativo de desalojo liderado por la Alcaldía de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez denunció a través de sus redes sociales que el incendio desatado en la zona fue provocado por «manos criminales» con el fin de sabotear la intervención de las autoridades.

El operativo se estaba llevando a cabo en un sector de invasión calificado como zona de alto riesgo, donde las autoridades buscaban evacuar a las familias asentadas para prevenir emergencias.

Ataques con armas de fuego y loteo ilegal

La tensión en el lugar escaló rápidamente. Gutiérrez denunció que durante el procedimiento se registraron disparos efectuados por encapuchados desde la parte alta de la montaña, poniendo en riesgo la vida de los funcionarios, la fuerza pública y la comunidad.

Según el mandatario local, detrás de estos actos violentos y del fuego provocado están las estructuras delincuenciales que controlan la zona. «Solo a las estructuras criminales les conviene que estas personas sigan allí arriesgando su vida, pues se lucran del negocio de loteo ilegal», advirtió el alcalde.

Un trágico antecedente y atención humanitaria

Gutiérrez fue enfático en señalar que el único propósito del operativo es proteger la vida de los ciudadanos, recordando la tragedia ocurrida el pasado 3 de abril en el sector de La Mansión. En aquella ocasión, un niño de 5 años perdió la vida tras una creciente súbita que se agravó, precisamente, debido a las construcciones irregulares y elementos artificiales que bloqueaban el cauce de la quebrada.

Para mitigar el impacto del desalojo, la administración municipal confirmó que se está brindando ayuda humanitaria a todas las familias que deben abandonar el lugar.

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Instrucciones precisas para retomar el control

Ante la gravedad de la situación, el alcalde Fico Gutiérrez emitió tres directrices claras para los equipos en terreno y la fuerza pública:

Preservar la vida y la integridad física de todas las personas en el lugar.

Controlar el incendio de manera urgente y buscar a los responsables de iniciarlo.

Perseguir a las estructuras criminales que se están lucrando a través del loteo ilegal y poniendo a las familias en zonas de riesgo.

Las autoridades mantienen una fuerte presencia en Manrique para restablecer el orden, sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los equipos de gestión del riesgo y atención humanitaria.