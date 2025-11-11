La llama bolivariana, símbolo de unidad y hermandad, fue encendida en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar en Caracas.

Con esta se marca el inicio oficial del recorrido del fuego que iluminará los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, a celebrarse del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

La ceremonia, organizada por el Comité Olímpico Venezolano (COV) con el apoyo de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), contó con la presencia de destacadas autoridades.

Entre ellas estuvieron la alcaldesa de Caracas, Almiranta Carmen Meléndez; el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y la presidenta del COV, María Soto.

Adicionalmente, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y el presidente de la ODEBO, Baltazar Medina.

El acto se desarrolló en tres fases. La jornada inició en la Plaza del Venezolano, donde el atleta venezolano de voleibol Carlos Bello encendió la llama.

Desde allí, el fuego recorrió simbólicamente hasta la Plaza Bolívar, acompañado por una banda marcial y grupos folclóricos.

Se encendió el fuego Bolivariano rumbo a los XX Juegos Ayacucho – Lima 2025

En la Plaza Bolívar, la antorcha fue entregada a la alcaldesa Carmen Meléndez, quien a su vez la pasó a la presidenta del COV, María Soto.

Finalmente, el fuego fue entregado al presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, quien tendrá la misión de trasladarlo a Perú.

La llama recorrerá diferentes ciudades peruanas hasta encender el pebetero en la inauguración de los Juegos.

El evento concluyó con un emotivo mensaje de unión, reafirmando el espíritu bolivariano e integrador del deporte.

Un total de 17 delegaciones nacionales participarán en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Los países miembros de la ODEBO son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

A ellos se suman países reconocidos (El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay) y países invitados (Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Uruguay).

Los XX Juegos Bolivarianos serán el primer evento multideportivo del ciclo olímpico.

Más noticias de Deporte