FOTOS: ¿Fue una inocentada? Melina Ramírez y Mateo Carvajal aclararon su ruptura

El pasado 28 de diciembre fue Día de los inocentes y antes de terminar la noche Melina Ramírez publicó un video en su cuenta de Instagram con el cual anunciaba su ruptura con el padre de su hijo, Salvador, Mateo Carvajal.

Pero ante el anuncio justo el día de los inocentes a los internautas le creó la curiosidad si sería una broma, por eso a través de las historias de dicha red social dejaron claro que todo terminó y que no se trató de una inocentada como muchos pensaron.

“Les dejamos un anuncio en nuestro perfil. Obviamente no es del Día de los inocentes”, manifestó Melina, Mateo no se quedó atrás y también dio a conocer que: “Meli y yo queremos informarles que lamentablemente nuestra relación de pareja terminó hace unos 6 meses. No lo comunicamos antes porque era un momento doloroso para ambos”.