¡Fue «Primo Gay»! Ejército lo responsabiliza por la muerte del Sargento Segundo César Leonardo Pardo Rojas en San Andrés de Cuerquia

Resumen: El Ejército Nacional confirma el asesinato del sargento César Leonardo Pardo Rojas en un ataque con explosivos en San Andrés de Cuerquía, Antioquia. El GAO-r, Estructura 36, es señalado como responsable.

Minuto30.com .- En horas de la tarde de este 1 de septiembre, un ataque en el municipio de San Andrés de Cuerquía, al norte de Antioquia, dejó como saldo el asesinato del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas. El suboficial, quien era técnico en explosivos, fue víctima de un artefacto explosivo improvisado mientras adelantaba operaciones militares en la vía que comunica con el corregimiento Valle de Toledo.

El Ejército atribuyó el ataque a la subestructura 36 del grupo armado residual (GAO-r), cuyo cabecilla es conocido como alias «Primo Gay». El sargento Pardo Rojas, que pertenecía al Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), se encontraba protegiendo a la población civil y verificando la seguridad en la vía cuando ocurrió la tragedia.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional lamentó profundamente la pérdida de su suboficial y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar apoyo a su familia. Además, se han iniciado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por lo que calificaron como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de dar con los responsables.

Aquí más Noticias de Antioquia