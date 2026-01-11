Resumen: El director Cerón detalló que los cuerpos del artista y de sus acompañantes fueron hallados completamente incinerados.

«Fue muy poco lo que pudimos hacer»: Defensa Civil confirma que Yeison Jiménez y su equipo murieron de manera instantánea

Minuto30.com .- Nuevos y desgarradores detalles emergen tras el accidente aéreo que le arrebató la vida al ídolo de la música popular, Yeison Jiménez, en el departamento de Boyacá. Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, confirmó que tras el impacto de la aeronave se produjo una conflagración inmediata que no dejó sobrevivientes.

De acuerdo con el organismo de socorro, la magnitud del incendio fue tal que el equipo de rescate se encontró con una escena devastadora al llegar al punto del siniestro, cerca de la pista del aeropuerto de Paipa.

Muerte instantánea por incineración

El director Cerón detalló que los cuerpos del artista y de sus acompañantes fueron hallados completamente incinerados. “Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados”, relató el funcionario, confirmando que el deceso de los ocupantes fue inmediato debido a la explosión del combustible tras fallar el despegue.

El equipo que acompañaba al artista

Aunque las identidades de los demás ocupantes están en proceso de verificación oficial por parte de Medicina Legal, se sabe que en la aeronave viajaban miembros cercanos de su equipo de logística y seguridad, quienes lo acompañaban habitualmente en sus giras nacionales.

Investigaciones en curso

La Aeronáutica Civil y expertos en incendios aeronáuticos trabajan en la zona para determinar:

Por qué la aeronave no logró ganar altura durante la rotación inicial.

La razón de la explosión inmediata, analizando el estado de los tanques de combustible.

El número exacto de personas que iban a bordo, según el manifiesto de vuelo entregado en el aeropuerto de Paipa.

El país entero llora a las víctimas de este accidente que apagó la voz del “Aventurero” y de quienes trabajaban día a día por su carrera.