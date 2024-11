Tras 8 semanas de búsqueda y zozobra, Óscar Y., el colombiano de 28 años que había viajado a Vancouver, Canadá con el objetivo de aprender inglés, fue encontrado sin vida.

El padre de Óscar, Jaime R., confirmó la noticia con las siguientes palabras, «Después de días de incertidumbre, queremos compartir que nuestro hijo descansa hoy en los brazos de Papá Dios»

Con este mensaje, Jaime confirmó la desconsoladora noticia para sus seres allegados.

Por su parte, Óscar R. había viajado desde Colombia a Vancouver, el pasado ocho de diciembre de 2023, con el objetivo de aprender inglés, según ha expresado su familia.

¿Cómo fueron los hechos?

El joven había llegado al país norteamericano aquel viernes, 8 de diciembre, sin ningún percance.

No obstante, al día siguiente, es decir, el 9 de diciembre de 2023, tras salir de un hotel en la ciudad costera de New Westminster, pasadas las 5 a.m., no se volvió a conocer el rastro del joven.

¿Qué dicen las autoridades canadienses?

El consulado de Colombia en Vancouver confirmó el encuentro de la maleta de Óscar R. el pasado 29 de diciembre.

La maleta se encontraba en inmediaciones de la represa de Cleveland, en el municipio de North Vancouver.

Días después, el tres de enero de este 2024, la oficina consular reportó que en esa misma zona fue encontrado un cuerpo sin vida.

Ante la trágica situación, se le realizó una prueba de ADN a un tío paterno del joven fallecido, un familiar de Óscar R. que residía en Canadá.

Esto con le fin de cotejar el resultado con el que arrojó la prueba hecha al cadáver hallado.

A la entidad forense encargada le llegó la muestra recolectada el pasado 22 de enero.

En las últimas horas, se dio a conocer el resultado.

El padre de Óscar, Jaime R., dijo finalmente, «Hoy es un día triste en lo humano, pero celebramos la vida después de la muerte(…)

«somos agradecidos con nuestro amado Jesucristo que nos dejó compartir 28 años con Óscar David y nos ha dejado el corazón lleno de amor y de enseñanzas», concluyó Jaime R. en su último mensaje.

Por el momento, no se conocen las causas del fallecimiento del joven colombiano en Vancouver, Canadá.

