Frustran millonario hurto a casa de cambio en Campo Valdés: cuatro hombres capturados

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Resumen: Las autoridades lograron recuperar cerca de $13 millones, producto del ilícito que acababan de cometer. Los capturados, junto con el arma incautada y el dinero recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización.

Minuto30.com .- La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró frustrar un asalto a un establecimiento comercial dedicado al cambio de divisas, ubicado en el barrio Campo Valdés de Medellín. La rápida reacción de las autoridades permitió la detención de los presuntos delincuentes y la recuperación de una importante suma de dinero.

Botón de pánico, clave en la reacción policial

El hecho delictivo fue neutralizado gracias a la oportuna activación de un dispositivo de seguridad por parte del personal del establecimiento. El botón de pánico, enlazado directamente con la Línea de Emergencias 123, alertó de manera inmediata a las patrullas de vigilancia que se encontraban patrullando el sector.

Tras recibir el reporte, los uniformados desplegaron un operativo relámpago que permitió interceptar a los cuatro sujetos justo cuando intentaban escapar de la escena del crimen con el botín.

Sobre este hecho, la institución policial destacó a través de sus canales oficiales:

«¡Frustramos hurto a casa de cambio en Campo Valdés! Gracias a la activación de un botón de pánico enlazado a la #Linea123 las patrullas de vigilancia interceptaron a 4 hombres que pretendían huir con el dinero hurtado».

Balance del operativo de seguridad Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La acción de las autoridades dejó resultados contundentes contra la criminalidad en esta zona de la ciudad. El reporte oficial entregado por la Policía detalla el siguiente balance:

Capturas: Cuatro hombres fueron detenidos en situación de flagrancia por los agentes de vigilancia.

Dinero recuperado: Las autoridades lograron recuperar cerca de $13 millones, producto del ilícito que acababan de cometer.

Incautaciones: Durante el procedimiento de requisa, se logró la incautación de un arma de fuego, la cual presuntamente fue utilizada para intimidar a las víctimas durante el asalto.

Los capturados, junto con el arma incautada y el dinero recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización.