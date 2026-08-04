Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Frustran millonario hurto a casa de cambio en Campo Valdés: cuatro hombres capturados

    Las autoridades lograron recuperar cerca de $13 millones, producto del ilícito que acababan de cometer en Campo Valdés

    Publicado por: SoloDuque

    Frustran millonario hurto a casa de cambio en Campo Valdés: cuatro hombres capturados

    Resumen: Las autoridades lograron recuperar cerca de $13 millones, producto del ilícito que acababan de cometer. Los capturados, junto con el arma incautada y el dinero recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró frustrar un asalto a un establecimiento comercial dedicado al cambio de divisas, ubicado en el barrio Campo Valdés de Medellín. La rápida reacción de las autoridades permitió la detención de los presuntos delincuentes y la recuperación de una importante suma de dinero.

    Botón de pánico, clave en la reacción policial

    El hecho delictivo fue neutralizado gracias a la oportuna activación de un dispositivo de seguridad por parte del personal del establecimiento. El botón de pánico, enlazado directamente con la Línea de Emergencias 123, alertó de manera inmediata a las patrullas de vigilancia que se encontraban patrullando el sector.

    Tras recibir el reporte, los uniformados desplegaron un operativo relámpago que permitió interceptar a los cuatro sujetos justo cuando intentaban escapar de la escena del crimen con el botín.

    ladrones campo valdes

    Sobre este hecho, la institución policial destacó a través de sus canales oficiales:

    «¡Frustramos hurto a casa de cambio en Campo Valdés! Gracias a la activación de un botón de pánico enlazado a la #Linea123 las patrullas de vigilancia interceptaron a 4 hombres que pretendían huir con el dinero hurtado».

    Balance del operativo de seguridad
    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La acción de las autoridades dejó resultados contundentes contra la criminalidad en esta zona de la ciudad. El reporte oficial entregado por la Policía detalla el siguiente balance:

    Capturas: Cuatro hombres fueron detenidos en situación de flagrancia por los agentes de vigilancia.

    Dinero recuperado: Las autoridades lograron recuperar cerca de $13 millones, producto del ilícito que acababan de cometer.

    Incautaciones: Durante el procedimiento de requisa, se logró la incautación de un arma de fuego, la cual presuntamente fue utilizada para intimidar a las víctimas durante el asalto.

    Los capturados, junto con el arma incautada y el dinero recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.