Policía frustró intento de fleteo la madrugada de este lunes 15 de junio. Foto: Cortesía

Resumen: El incidente ocurrió sobre las 4:30 a. m., momento en el que una patrullera de la Policía Nacional llegaba a bordo de una motocicleta Yamaha NMAX para recibir su turno de servicio. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer venía siendo perseguida por dos sujetos que se movilizaban en otra moto.

Frustran atraco a una patrullera en Laureles: un arma incautada, un presunto fletero capturado y otro gravemente herido

Minuto30.com .- Un insólito y violento intento de hurto se registró durante la madrugada de este lunes, 15 de junio, en el barrio Laureles de Medellín, luego de que dos presuntos delincuentes intentaran asaltar a una mujer sin percatarse de que se trataba de una uniformada y de que estaban parados justo frente a una sede policial.

El incidente ocurrió sobre las 4:30 a. m., momento en el que una patrullera de la Policía Nacional llegaba a bordo de una motocicleta Yamaha NMAX para recibir su turno de servicio. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer venía siendo perseguida por dos sujetos que se movilizaban en otra moto.

Al parecer, en un descuido o desconocimiento absoluto de la zona, los asaltantes no se dieron cuenta de que el lugar donde la víctima se disponía a parquear era una Estación de Policía. Justo cuando la abordaron para despojarla de su vehículo, se desencadenó la respuesta oficial.

Reacción de la guardia e incautación

Los uniformados que se encontraban prestando servicio de guardia en la estación reaccionaron de inmediato al percatarse de la agresión contra su compañera:

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Un capturado: Los policías lograron neutralizar y capturar de manera inmediata a uno de los presuntos delincuentes.

Un herido de gravedad: El segundo implicado fue impactado con arma de fuego durante la reacción policial, recibiendo heridas en la cabeza. Según reportes preliminares, el sujeto sobrevivió al intercambio, pero su estado de salud es crítico y permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

Material incautado: En el sitio de los hechos, las autoridades incautaron un arma de fuego utilizada presuntamente por los asaltantes, así como la motocicleta en la que se transportaban para cometer el ilícito.

El cuadrante y unidades de investigación judicial acordonaron la escena para adelantar la recolección de pruebas y continuar con el proceso de judicialización de los implicados.