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    Frustran atraco a una patrullera en Laureles: un arma incautada, un presunto fletero capturado y otro gravemente herido

    En el sitio de los hechos, las autoridades incautaron un arma de fuego utilizada presuntamente por los fleteros

    Publicado por: SoloDuque

    Policía frustró intento de fleteo la madrugada de este lunes 15 de junio. Foto: Cortesía
    Policía frustró intento de fleteo la madrugada de este lunes 15 de junio. Foto: Cortesía
    Frustran atraco a una patrullera en Laureles: un arma incautada, un presunto fletero capturado y otro gravemente herido

    Resumen: El incidente ocurrió sobre las 4:30 a. m., momento en el que una patrullera de la Policía Nacional llegaba a bordo de una motocicleta Yamaha NMAX para recibir su turno de servicio. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer venía siendo perseguida por dos sujetos que se movilizaban en otra moto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un insólito y violento intento de hurto se registró durante la madrugada de este lunes, 15 de junio, en el barrio Laureles de Medellín, luego de que dos presuntos delincuentes intentaran asaltar a una mujer sin percatarse de que se trataba de una uniformada y de que estaban parados justo frente a una sede policial.

    El incidente ocurrió sobre las 4:30 a. m., momento en el que una patrullera de la Policía Nacional llegaba a bordo de una motocicleta Yamaha NMAX para recibir su turno de servicio. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer venía siendo perseguida por dos sujetos que se movilizaban en otra moto.

    Al parecer, en un descuido o desconocimiento absoluto de la zona, los asaltantes no se dieron cuenta de que el lugar donde la víctima se disponía a parquear era una Estación de Policía. Justo cuando la abordaron para despojarla de su vehículo, se desencadenó la respuesta oficial.

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    Los presutos fleteros no se percataron que su víctima era una policía. Foto: Cortesía

    Reacción de la guardia e incautación

    Los uniformados que se encontraban prestando servicio de guardia en la estación reaccionaron de inmediato al percatarse de la agresión contra su compañera:

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    Un capturado: Los policías lograron neutralizar y capturar de manera inmediata a uno de los presuntos delincuentes.

    Un herido de gravedad: El segundo implicado fue impactado con arma de fuego durante la reacción policial, recibiendo heridas en la cabeza. Según reportes preliminares, el sujeto sobrevivió al intercambio, pero su estado de salud es crítico y permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

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    Un capturado y un herido de gravedad dejó intento de fleteo en Laureles. Foto: Cortesía

    Material incautado: En el sitio de los hechos, las autoridades incautaron un arma de fuego utilizada presuntamente por los asaltantes, así como la motocicleta en la que se transportaban para cometer el ilícito.

    El cuadrante y unidades de investigación judicial acordonaron la escena para adelantar la recolección de pruebas y continuar con el proceso de judicialización de los implicados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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