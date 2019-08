Froome recibe la camiseta de ganador de la Vuelta 2011

El británico Chris Froome (Ineos), aún convaleciente de la grave caída que sufrió antes de comenzar el Dauphiné, recibió como “un tesoro” el maillot rojo de la Vuelta 2011, logrado 8 años después tras la descalificación por dopaje del vencedor inicial, el español Juan José Cobo.

“Para mí es muy especial e importante recibir este maillot aunque llegue 8 años después, es algo que voy a conservar como un tesoro toda mi vida”, comenta Froome en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del equipo Ineos, heredero del Sky.

Chris Froome, de 34 años, es uno de los 7 corredores de la historia que han ganado las tres grandes vueltas por etapas. El británico nacido en Kenia siempre mostró su simpatía por la ronda española y tenía previsto participar en la 74 edición que comienza el sábado en Torrevieja.

Ganador de la ronda en 2011 y 2017, Froome valora “el ambiente y la pasión que muestra por el ciclismo la afición española” y recuerda su estreno en sociedad en aquella vuelta que ahora le otorga el maillot rojo.

“En 2011 gané mi primera etapa profesional y fue algo muy especial para mí. Nunca lo olvidaré”.

“La roja”, seña de identidad de la Vuelta a España y que acredita al líder, cumple este año 10 años. A partir del sábado se abre la lucha para suceder a su último conquistador, el británico Simon Yates.

