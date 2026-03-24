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Resumen: Tras esta comparecencia, el caso entrará en la etapa de "descubrimiento" y podría durar años debido a la complejidad del caso

¡Frente a frente con la justicia! Maduro y Cilia Flores a audiencia este jueves en Nueva York

Minuto30.com .- Este jueves 26 de marzo, el mundo pondrá sus ojos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Allí, el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistirán a su segunda audiencia judicial tras haber sido capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el pasado mes de enero.

La estrategia de la defensa: El acceso a los fondos

La audiencia se centrará en una moción presentada por los abogados de la pareja, liderada por Barrick Pollack,reconocido por su defensa a Julian Assange. El argumento central es que el Departamento del Tesoro de EE. UU. está violando el derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para costear sus honorarios.

“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de sufragar los gastos de defensa del señor Maduro… quien carece de fondos propios para contratar asistencia legal”, indica la moción de Pollack.

Sin embargo, la Fiscalía de EE. UU. se ha opuesto formalmente, negando que se vulnere derecho alguno, recordando que, de retirarse los abogados privados, los acusados tienen acceso inmediato a defensores públicos.

Los graves cargos que enfrentan

Ambos se declararon “no culpables” el pasado 5 de enero. No obstante, el pliego de cargos es contundente:

Nicolás Maduro: Conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Cilia Flores: Conspiración para la importación de cocaína y posesión de armamento pesado.

¿Qué sigue en el proceso?

Tras esta comparecencia, el caso entrará en la etapa de “descubrimiento”. es cuando Maduro y Flores tendrán acceso a las pruebas que el Gobierno estadounidense ha recolectado en su contra durante años.

Analistas prevén que esta etapa podría durar varios años dada la complejidad y el volumen de la evidencia acumulada por agencias como la DEA y el FBI.