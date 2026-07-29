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    ¡Freno judicial! Suspenden asamblea de Comfenalco Antioquia y Fico celebra caída de la «última jugadita» del Gobierno

    Las declaraciones de Gutiérrez elevan la temperatura política en la región, enmarcando este episodio judicial como una defensa de las instituciones antioqueñas

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Freno judicial! Suspenden asamblea de Comfenalco Antioquia y Fico celebra caída de la «última jugadita» del Gobierno

    Resumen: La reacción del alcalde de Medellín no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Federico Gutiérrez interpretó esta medida cautelar como un freno definitivo a lo que él considera un plan sistemático de intervención gubernamental

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    Minuto30.com .- La disputa por el control de Comfenalco Antioquia tuvo un giro contundente en los estrados judiciales. Horas después de que la Alcaldía de Medellín y diversos sectores antioqueños anunciaran acciones legales, un juez de la República ordenó suspender de manera inmediata la asamblea general de la caja de compensación. El alcalde Federico Gutiérrez celebró el fallo como una victoria frente a las intenciones del presidente Gustavo Petro a pocos días de terminar su mandato.

    El choque de trenes entre la administración distrital y el Gobierno Nacional encontró respuesta en la justicia. A través de un auto firmado por el juez Rodrigo Vergara Cortes, se decretó una medida provisional que detiene en seco los planes de reestructuración directiva en la entidad.

    Los detalles de la decisión judicial

    «Pronto cesará la horrible noche»: Fico Gutiérrez

    La reacción del alcalde de Medellín no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Federico Gutiérrez interpretó esta medida cautelar como un freno definitivo a lo que él considera un plan sistemático de intervención gubernamental.

    «La Justicia pone freno a Petro en su intención de tomarse a COMFENALCO. A dos días antes de dejar su nefasto gobierno. Esta quería ser su última jugadita contra Antioquia. Pronto cesará la horrible noche», sentenció el mandatario local.

    Las declaraciones de Gutiérrez elevan la temperatura política en la región, enmarcando este episodio judicial como una defensa de las instituciones antioqueñas en la recta final de la actual administración nacional.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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