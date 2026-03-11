Minsalud en una imagen de archivo con el presidente Petro. Foto: Tomada de X @GA_Jaramillo

«Frenazo» judicial a MinSalud: Tribunal tumba decreto que obligaba el traslado de 6 millones de pacientes de sus EPS

Minuto30.com .- Un fuerte revés judicial recibió el Ministerio de Salud este miércoles 11 de marzo. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión inmediata del polémico Decreto 182 de 2026, una normativa que pretendía redistribuir a millones de afiliados en todo el país, limitando su capacidad de elección y concentrándolos en entidades intervenidas.

La medida cautelar de urgencia, proferida por el magistrado Daniel Montero Betancur, responde a una acción popular que alertaba sobre un posible colapso en la prestación del servicio y la vulneración del derecho a la salud de más de 6.6 millones de colombianos.

El riesgo de la “monopolización” en la Nueva EPS

El Tribunal fue enfático al advertir que el decreto del Gobierno Nacional provocaría un traslado masivo sin precedentes. La principal preocupación radica en la Nueva EPS, la cual recibiría a más de 3.1 millones de nuevos usuarios, quedando como la única aseguradora habilitada en 502 municipios del país.

“La norma podría provocar traslados masivos concentrando afiliados en la Nueva EPS, dejándola como única aseguradora en gran parte del territorio nacional”, advirtió el juez, señalando que esto reduciría drásticamente las posibilidades de los ciudadanos de elegir o cambiarse de entidad.

Las cifras del traslado que quedó suspendido

Según cálculos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, el decreto buscaba mover a 6’606.371 afiliados de la siguiente manera: Nueva EPS recibiría 3’198.875 pacientes; Savia Salud recibiría 289.262 pacientes y S.O.S. recibiría 533.429 pacientes, entre otras.

La mayoría de estos traslados se realizarían hacia EPS que actualmente se encuentran bajo intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud, lo que para el Tribunal representa un riesgo inminente para la continuidad de tratamientos y cirugías programadas.