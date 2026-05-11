Resumen: El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026 del Gobierno nacional, que buscaba modificar el destino de recursos del sistema pensional, mientras estudia su legalidad de fondo. La decisión se produjo tras una solicitud presentada por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el fallo protege los ahorros de los colombianos y cuestionó la medida del Ejecutivo. El alto tribunal advirtió que estos recursos solo pueden ser regulados por el Congreso.

¡Frenazo al Gobierno! Consejo de Estado suspende la totalidad del decreto de reforma pensional

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, expedido por el Gobierno nacional, con el cual se buscaba modificar la destinación de recursos del sistema pensional en Colombia. La decisión judicial detiene de manera temporal la medida mientras se estudia su legalidad de fondo.

El caso ha generado una fuerte reacción política, especialmente por parte del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien impulsó una acción ante el alto tribunal y calificó la decisión como una victoria institucional.

El alcance de la decisión judicial

De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, la medida cautelar suspende los efectos del decreto que pretendía trasladar recursos hacia Colpensiones, una decisión que, según el documento, no podría adoptarse por vía reglamentaria.

El alto tribunal señaló preliminarmente que la determinación sobre el destino de los recursos del sistema pensional es una competencia reservada a la ley y al Congreso de la República, por lo que el Ejecutivo no tendría facultades para modificarla mediante decreto.

En su análisis, el Consejo de Estado advirtió que el decreto “no se limitó a desarrollar la ley”, sino que habría modificado la destinación de recursos de cuentas de ahorro individual y alterado mecanismos definidos previamente por el legislador, lo que podría implicar una posible extralimitación de funciones.

Además, el despacho judicial indicó que las suspensiones parciales existentes sobre normas relacionadas con la reforma pensional no habilitan al Gobierno para modificar de forma estructural el sistema mediante decisiones administrativas.

Reacción de Abelardo De La Espriella

De La Espriella aseguró que el fallo representa un triunfo en la defensa de los ahorros pensionales de los colombianos.

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“Gracias a la solicitud que hice ante el honorable Consejo de Estado, quedó suspendido el decreto con el que Petro, Cepeda y sus cómplices pretendían apropiarse de 5 billones de pesos de los fondos de pensiones en plena jornada electoral”, afirmó.

El candidato también se refirió a la decisión como una muestra del funcionamiento de las instituciones, al señalar que el fallo protege los recursos del sistema pensional frente a lo que calificó como intentos de uso indebido.

Suspensión total del decreto

Con la decisión judicial, queda suspendida la totalidad del Decreto 415 de 2026, que incluía el traslado de recursos previamente estimados en varios billones de pesos. Según lo expuesto, una primera suspensión ya había afectado una parte de los recursos, y esta nueva determinación amplía la medida a la totalidad del contenido del decreto.

El proceso continuará ahora en el estudio de fondo por parte del Consejo de Estado, que deberá definir si la medida adoptada por el Gobierno nacional se ajusta o no al marco constitucional y legal vigente.

Contexto del debate

El debate se enmarca en la discusión sobre la reforma pensional y el manejo de los recursos del sistema, un tema que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y distintos sectores políticos y judiciales.

Mientras avanza el análisis jurídico, la medida cautelar mantiene congelado el decreto, lo que implica que, por ahora, no se podrá ejecutar el traslado de los recursos cuestionados hasta que exista una decisión definitiva del alto tribunal.