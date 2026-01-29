Resumen: El estudio de esta norma clave quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, quien desde el pasado viernes había advertido a sus compañeros sobre la urgencia de suspender el decreto

¡Frenazo a Petro! Corte Constitucional tumba los efectos de la Emergencia Económica y congela nuevos impuestos

Minuto30.com .- En una decisión histórica que redefine el equilibrio de poderes en Colombia, la Corte Constitucional le propinó un duro golpe al Gobierno Nacional. Con una votación de 6 contra 2, la Sala Plena decidió aplicar una medida cautelar para suspender los efectos del Decreto 1930 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado la Emergencia Económica en diciembre pasado.

Esta herramienta, reservada exclusivamente para normas que van en “abierta contravía” de la Constitución, congela de inmediato la intención del Gobierno de recaudar 11 billones de pesos a través de impuestos expedidos con fuerza de ley.

El magistrado Carlos Camargo y la ponencia que frenó el recaudo

El estudio de esta norma clave quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, quien desde el pasado viernes había advertido a sus compañeros sobre la urgencia de suspender el decreto. Según Camargo, permitir que el Gobierno siguiera adelante con la ejecución de la emergencia generaría efectos inconstitucionales que serían “materialmente imposibles” de revertir una vez consolidados.

La tesis de Camargo fue clara: el Ejecutivo no puede saltarse al Congreso para crear cargas tributarias bajo un estado de excepción que, a juicio de la mayoría de la Corte, no cumple con los requisitos constitucionales de “sobreviniente e imprevisible”.

Tensión en el Palacio de Justicia y ataques desde la Casa de Nariño

La decisión se produce en un ambiente de altísima tensión. En las últimas semanas, los alrededores del Palacio de Justicia fueron escenario de plantones y debates encendidos. El propio presidente Gustavo Petro había arremetido públicamente contra el magistrado Camargo, cuestionando su imparcialidad y la celeridad del proceso.

¿Qué significa esto para el país?

La suspensión provisional del decreto ‘madre’ 1930 implica un vacío fiscal de 11 billones de pesos con los que el Gobierno planeaba financiar proyectos estratégicos para 2026.

Impuestos congelados: Los nuevos tributos que empezaban a regir bajo la emergencia quedan sin piso jurídico inmediato.

Seguridad Jurídica: La Corte reafirma que los estados de excepción son de última instancia y no una vía rápida para reformas tributarias.

Derrota Política: Se considera uno de los mayores reveses judiciales para la actual administración.

¿Qué sigue ahora?

Aunque se trata de una medida cautelar, analistas sugieren que es un presagio del fallo de fondo, donde la Corte podría declarar la inexequibilidad total de la emergencia. El Gobierno Nacional deberá ahora buscar vías ordinarias en el Congreso para suplir el hueco fiscal, en un año legislativo que se prevé tormentoso debido al calendario electoral de 2026.

Desde la Casa de Nariño se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, mientras que los mercados reaccionan con cautela ante la incertidumbre fiscal que genera este choque de trenes.