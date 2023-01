Fredy Guarín recibe críticas por su aspecto físico: radical cambio

in

Fredy Guarín es blanco de nuevas críticas, pero en esta oportunidad porque tomó la decisión de hacerse un cambio de look, el cual a muchos de sus seguidores no les gustó.

El exfutbolista compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde mostró que se tiñó el cabello de amarillo, aparte de tener se le ven varios kilos de más.

Este cambio tiene defraudado a más de uno, porque recientemente surgieron rumores de que Guarín regresaría a un club profesional, tal y como él mismo lo había manifestado en días anteriores; no obstante, con su estado físico actual es casi imposible que esa opción se pueda dar.

“Yo no entiendo por qué las mujeres se lo pelean, porque atractivo no es”, se lee en los comentarios que recibió el ex jugador del Millonarios.

Al final, los seguidores recordaron lo que fue el deseo de Fredy Guarín para el 2023, algo que por ahora va mal y que el mismo boyacense demuestra que no quiere cumplir.

“Es más claro que el agua, tengo los deseos de volver a jugar al fútbol, lo vamos a conseguir mi gente. Vamos a volver con papa y yuca. Vamos a echarle al gimnasio, a pegarle al gimnasio, espero que todos estén muy bien. Con mucha fe, todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir”, manifestó en ese momento Guarín.

