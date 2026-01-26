Fredy Abraham Guzmán desapareció en Medellín

Resumen: Fredy Abraham Guzmán Parra tenía 33 años al momento de su desaparición. Fue visto por última vez en septiembre de 2025 en el barrio San José La Cima, en la ciudad de Medellín , Antioquia.

Entre sus señas particulares se destacan dos tatuajes visibles: uno en el brazo izquierdo con la imagen de la “cara de un tigre” y otro en el cuello con el nombre “Abraham”. Estas marcas pueden ser claves para su identificación.

En cuanto a sus características morfológicas, Fredy tiene contextura mediana y piel blanca. Su cabello es negro, corto y ondulado; su rostro es de forma ovalada, con nariz recta. Tiene ojos grandes de color café y una boca mediana con labios medianos.

