Fredrik Fodstad terminó 83 en el esprint de Milán-Cortina 2026 y ya se prepara para los diez kilómetros de esquí de fondo. Foto: cortesía Fredrik Fodstad / Créditos a quien corresponda

El esquiador colombiano Fredrik Fodstad cumplió este martes 10 de febrero con su segunda presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

En esta oportunidad, el deportista nacional compitió en la prueba de esprint clásico, la cual se llevó a cabo en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

Fodstad se enfrentó a un nutrido grupo de 94 atletas en una modalidad que exige máxima velocidad en recorridos cortos, menores a 1.5 kilómetros, bajo la técnica clásica.

Durante la ronda clasificatoria, donde los corredores partieron con intervalos de 15 segundos, el representante de Colombia mantuvo un ritmo constante.

Al cruzar la marca de los 800 metros, registraba un tiempo parcial de 2:07, y finalmente completó el recorrido total con un crono de 3:41.28.

Fredrik Fodstad completa su segunda salida en Milán-Cortina 2026 tras el esprint clásico

Este registro lo situó en la posición 83 de la clasificación general, quedando fuera del grupo de los 30 mejores tiempos que accedieron a las rondas de eliminación directa.

La exigencia del nivel olímpico se vio reflejada en la diferencia de +33.91 que Fodstad tuvo respecto al líder de la clasificatoria, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo.

El propio Klaebo ratificó su favoritismo en las instancias finales al colgarse la medalla de oro con un tiempo de 3:39.74, superando al estadounidense Ben Ogden y a su compatriota Oskar Opstad Vike, quienes completaron el podio con la plata y el bronce respectivamente.

Tras este desempeño, Fredrik Fodstad ya se prepara para su siguiente reto en territorio italiano, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero.

En esa jornada, el colombiano disputará la prueba de 10 kilómetros individual en estilo libre, competencia que iniciará a las 5:45 de la mañana hora de Colombia.

Bajo el formato de salida por intervalos, el objetivo será marcar el tiempo más rápido posible en el cronómetro para escalar posiciones en la clasificación de fondo.

