Pese a que muchos países del mundo han manifestado no reconocer las elecciones de Venezuela y la victoria de Nicolás Maduro, el dictador ya fue ratificado como ganador por el Consejo Nacional Electoral de ese país.

Sin embargo, pese a los múltiples comunicados de diferentes países y organizaciones alertando la situación, unas declaraciones llamaron la atención en el mundo, y sería una prueba reina del fraude. Se trata del excandidato presidencial Enrique Márquez, que aseguró que el régimen venezolano no le impidió tener un testigo en la sala de totalización del CNE, donde se contaron los votos y donde debía salir el boletín con los resultados.

Márquez aseguró en una rueda de prensa que «no se imprimió el boletín número uno en la sala de totalización y en presencia de los testigos», como lo indica la ley de ese país.

«El boletín no se produjo ahí. No sé dónde se produjo, no sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno. No fue de la sala de totalización oficial del CNE», aseguró el excandidato.

Además aseguró que habría más inconsistencias: «El presidente del CNE (…) dice que faltan por contar dos millones y medio de votos (…) y habla de irreversibilidad (en los resultados). Habrá que enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir al señor presidente del CNE. Ahí no hay irreversibilidad alguna. El boletín está mal construido, (…) aparte de que dudamos de su origen», sentenció.

La prueba reina del fraude en Venezuela: candidato presidencial se coló en el CNE y descubrió el robo a las elecciones