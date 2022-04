Las criticas por las frases machistas en el documental de ‘Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia’

in

Hace algunos días Netflix lanzó en documental ‘Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia’, este narra su vida y la relación que tuvo con la muerte de Doris Niño.

Esta nueva producción muestra desde la infancia e Diomedes Díaz, cómo llega a la música, su éxito repentino y los excesos del artista que desembocaron en la muerte de Doris Adriana Niño García. Aunque esta historia ya fue contada en novelas, este es un documental basado en una recopilación de archivos de más de tres años.

También le puede interesar…

Si usted la ha visto por favor llamar al teléfono de contacto. https://t.co/UQwfzGKAoE — Minuto30.com (@minuto30com) April 11, 2022

El documental habla sobre la vinculación de Diomedes con el asesinato de Doris Niño, mujer que fue encontrada en Tunja y, posteriormente, enterrada bajo el nombre de ‘Sandra’, una trabajadora sexual de la capital boyacense.

«Todo el mundo estaba comprado en Tunja», expresó Rodrigo Niño (hermano de la victima) ante el hecho de las trabajadoras que se hicieron cargo del sepelio de Doris Adriana en esa ciudad.

algunos de los familiares del ‘Cacique de La Junta’ reaccionaron negativamente a esta producción, una vez se estrenó, las redes sociales también se inundaron de criticas por los mensajes machistas que se pueden escuchar en la producción.

Los mensajes machistas que trae la producción sobre Diomedes Díaz.

«Diomedes les hacía canciones. Las amó tanto que hasta hijos les puso», comenta Rafael Santos, uno de los hijos del vallenatero. Lo mismo hace Jaime Araujo, periodista y amigo de Diomedes.

«Él decía que a las mujeres había que cuidarlas muchísimo, que uno nacía de las mujeres, y él me ponía el ejemplo: ‘Ellas son las que lavan, las que hacen la comida, entonces, ¿cómo no las vamos a querer?'», comenta el comunicador en el filme.

—Fue una relación como miedosa —explica Acosta en el documental—: mujeres por todos lados, pero él llegaba a Bogotá y estaba conmigo. Además, aclara en el documental que Doris Adriana nunca fue amiga suya.

El documental en Netflix de Diomedes Díaz y el feminicidio de Doris Adriana me causó asco, muestra la cultura machista, traquetea y paramilitar el desprecio por la vida de las mujeres, y lo peor es que personajes de su círculo hablan como si todo fuera un chiste o una gran fábula — LaKmoreno (@Lakmoreno0) April 4, 2022

En el documental de Diomedes Díaz en Netflix, Rafael Santos dice que su padre amo tanto a las mujeres, que hasta hijos les puso. El machismo parece que también quedó de herencia. — Luis Felipe Sierra (@Luisfelipe953) April 3, 2022

El documental de Netflix sobre Diomedes Díaz deja en evidencia tantas cosas impactantes. La cultura e idiosincrasia tienen una deuda en cuanto a la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, el vallenato no puede repetir letras e historias machistas. — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) April 4, 2022

—La conocí en las fiestas, —cuenta Diomedes en una entrevista recogida por Netflix—, mi relación con ella no era oficial, ¿sí? Fue una oportunidad, como tantas. No es que me busquen, ¿no? Porque uno también es pícaro.

Finalmente, Diomedes Díaz pagó 3 años y 7 meses de cárcel y, de paso, entregó una millonaria indemnización a la familia de Doris Adriana Niño. Con todo y eso, tanto familia, amigos y managers a lo largo de su carrera, como Joaquín Guillén, se mantienen en la postura de que él fue inocente.

Para leer más noticias, clic aquí.