Franklin Jacanamijoy desapareció en Medellín

Franklin Jacanamijoy Gallego es un joven de 20 años que fue reportado como desaparecido el 15 de agosto de 2025 en el sector Guayabal de Medellín.

Al momento de desaparecer, Franklin vestía una camiseta azul con blanco, un jean negro y tenis negros tipo colegial en bota.

En cuanto a sus características físicas, Franklin tiene contextura delgada, piel trigueña, ojos color café y una boca grande con labios gruesos.

