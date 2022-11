VIDEO. Francotirador mata a soldado ruso con el segundo disparo más lejano de la historia

En redes sociales se ha conocido un video del disparo del francotirador ucraniano que mató a dos soldados rusos, algo que llama la atención de los internautas es que aseguran que uno de los hombres fue asesinado con el 2º disparo más lejano de la historia: 2.710 metros.

El Ejército de Ucrania afirma que uno de sus francotiradores ha matado a dos soldados rusos desde 2.710 metros de distancia, lo que se convertiría en el segundo disparo más lejano de la historia en combate.

El récord lo tiene un francotirador canadiense que disparó a un terrorista del Estado Islámico a una distancia de 3.540 metros en Irak en 2017.

Según informan las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram, «el ocupante fue eliminado por un disparo certero a 2.710 metros, una distancia que ocupa el segundo lugar en el ránking mundial de disparo en combate».

En un vídeo de 24 segundos que se ha viralizado en Twitter, se ve la cámara de visión nocturna los movimientos de un soldado ruso tras los árboles, por lo que el francotirador fija la mira del arma dispara y cae al suelo.

⚡️ With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m – a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mNo2mfRh0V

— FLASH (@Flash_news_ua) November 13, 2022