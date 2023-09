Francos desea que RFEF y jugadoras lleguen a una solución que no genere «más conflicto»

Madrid, 18 sep (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, mostró su deseo de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las internacionales de la selección absoluta femenina que han pedido no ser convocadas hasta que no se atiendan algunas de las demandas que han trasladado a este organismo, lleguen a una solución que no lleve "a un escenario de más conflicto".

Sobre la posibilidad de una sanción a las que se nieguen a jugar con el combinado nacional, indicó: "Es un escenario que no nos gustaría, para nosotros es el peor. Nos gustaría que la federación encontrase con las jugadoras una solución que no nos lleve a un escenario de más conflicto".

"A la gente, desde el primer momento de este caso, le hemos intentado hablar desde el Gobierno muy claro. Hemos intentado explicar las cosas de la manera más sencilla posible para que todo el mundo pudiera entender lo que estábamos haciendo. En este caso, la relación entre la federación y sus selecciones nacionales solo depende de esas dos partes y esperamos como Gobierno que la sangre no llegue al río", señaló.

Francos se refirió al comunicado lanzado por las futbolistas y, en este sentido, dijo que no conoce las exigencias concretas "porque el comunicado habla de algunos departamentos de la federación, pero después en informaciones periodísticas leo que las exigencias son más concretas".

"No he hablado con ellas, he hablado con el presidente, que esta misma mañana me ha dicho que estaban hablando con las jugadoras y buscando una salida a esas peticiones", agregó.

Asimismo, apuntó que el Gobierno "apoya a las jugadoras sin fisura, lo he dicho en reiteradas ocasiones, y son la punta de lanza de un cambio que ya se está produciendo en el deporte español y que no tiene a nadie que lo pueda frenar".

"Dependerá de algunos intervinientes que se den cuenta de si lo quieren hacer a la fuerza o llamados por las circunstancias y por la sociedad. Pero el cambio que ha empezado no tiene vuelta atrás", declaró.

Además, habló sobre la fecha de las elecciones en la RFEF: "Le hemos solicitado formalmente a la federación que las elecciones se celebren en el primer trimestre del 2024, quiero ser muy claro con lo que le hemos transmitido. No valoramos la posibilidad de que el resultado de estas elecciones pase del mes de marzo".

"Creemos que la situación es insostenible, que la interinidad en la que está la federación no es buena ni para el fútbol ni para el deporte español", apuntó.

"Le pedimos al conjunto de la comisión gestora que entienda que el Gobierno no lo pide por capricho, sino por una necesidad para el deporte español y la sociedad española", manifestó tras la presentación de la Liga Endesa femenina de baloncesto.

En esa línea, expresó que "a comisión gestora puede convocar las elecciones cuando considere, el Gobierno no es competente para hacer las funciones de la comisión gestora".

Así, añadió que "lo único que puede hacer es exigir que la federación haga elecciones ordinarias en el 2024 y, en su caso, autorizar que estas sean en vez de en el segundo semestre en el primero. Pero no forma parte de nuestras competencias esa función de la comisión gestora".

Por otro lado afirmó que "quedan cambios estructurales y profundos comprometidos por el presidente de la RFEF".

Sobre este punto, puso de relieve "que si no se dan cambios profundos y estructurales no habrá una buena salida a todo este conflicto. Más claro no puedo hablar".

"Pero tampoco puedo hablar por las jugadoras, sus peticiones de cambio las tienen que poner ellas. De ellas depende hacerlas llegar a la federación y que la federación las atienda o no", subrayó.

En cuanto al nombramiento de Montse Tomé como nueva seleccionadora, no quiso entrar en valoraciones, por lo que resalto que "el presidente del CSD no se pronuncia sobre ningún seleccionador nacional de ninguna federación de ninguna categoría. La federación ha decidido esa seleccionadora y nosotros la respetamos".

Por: EFE