Francisco Javier López desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Francisco Javier López Suárez, de 51 años, desapareció en Medellín el 12 de marzo de 2025.

Francisco Javier López Suárez, de 51 años, desapareció en Medellín el 12 de marzo de 2025.

En cuanto a su apariencia física, Francisco tiene piel blanca, cabello corto y escaso, estatura de 165 cm y contextura delgada. Presenta cicatrices en la región dorsal y en el brazo izquierdo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes