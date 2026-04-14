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    Francisco Javier desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el día 6 de Abril en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Francisco Javier desapareció en Medellín

    Resumen: Francisco Javier Giraldo es un hombre colombiano de 66 años de edad, identificado como masculino y con identidad de género hombre. Es de nacionalidad colombiana y presenta como señal particular un labio leporino, rasgo distintivo que puede facilitar su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Francisco Javier Giraldo es un hombre colombiano de 66 años de edad, identificado como masculino y con identidad de género hombre. Es de nacionalidad colombiana y presenta como señal particular un labio leporino, rasgo distintivo que puede facilitar su identificación.

    Al momento de su desaparición, el 06 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, vestía una camiseta roja, jean azul y zapatos cafés. Estos detalles de su vestimenta son relevantes para su reconocimiento o posible avistamiento.

    El caso corresponde a la desaparición de Francisco Javier Giraldo, por lo que cualquier información sobre su paradero en la fecha y lugar indicados es de gran importancia para su localización y seguimiento del caso.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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