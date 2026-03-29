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Resumen: Colombia cierra esta fecha FIFA con más dudas que certezas. La dependencia de individualidades que hoy no brillaron y las decisiones desde el banquillo dejan una sensación de retroceso

FRANCIA PASÓ POR ENCIMA: Una Colombia perdida cae ante la suplencia gala

Minuto30.com – La tarde de este domingo 29 de marzo quedará como un trago amargo para la Selección Colombia. En un partido donde se esperaba que el equipo de Néstor Lorenzo diera un golpe de autoridad, la realidad fue otra: Francia, incluso con una nómina alternativa, le dio “sopa y seco” a una Selección que nunca encontró el norte y terminó cayendo 3-1.

Un James desaparecido y cambios inexplicables

El análisis del encuentro deja señales preocupantes. James Rodríguez, llamado a ser el eje del equipo, se vio “parado” y sin la chispa necesaria para generar juego.

Su salida en el minuto 63 para darle paso a Juan Fernando Quintero llegó tarde para muchos, especialmente cuando Lorenzo ya había retirado del campo a Jhon Arias, quien era el único que venía funcionando con claridad en el campo.

El desarrollo del marcador

El dominio francés fue absoluto y el resultado pudo ser una catástrofe mayor:

El verdugo: Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram sellaron la superioridad europea.

El factor Mbappé: La estrella Kylian Mbappé ingresó al minuto 78 y, aunque no anotó legalmente, le anularon el gol por fuera de lugar que habrían dejado un marcador humillante.

El descuento: La única luz para Colombia llegó al minuto 76 por obra de Jaminton Campaz.

Puntos críticos de la jornada

Colombia cierra esta fecha FIFA con más dudas que certezas. La dependencia de individualidades que hoy no brillaron y las decisiones desde el banquillo dejan una sensación de retroceso frente a una potencia que, aun cuidando a sus titulares, fue infinitamente superior.

¿Debe James seguir siendo titular inamovible o es hora del relevo definitivo con Quintero o los nuevos talentos?