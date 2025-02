Francia Márquez responde a amenazas: “No me callarán” y reafirma su compromiso con el país

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció públicamente que ha recibido amenazas contra su vida debido a su lucha contra la corrupción y su postura crítica ante las irregularidades en el gobierno. En un comunicado, la funcionaria señaló que a pesar de las amenazas, no se rendirá y continuará con su trabajo por la equidad y la justicia social en el país.

“Mi vida corre peligro”, expresó Márquez, quien agregó que los ataques no han sido por argumentos, sino por las amenazas contra ella y su familia. En sus declaraciones, la vicepresidenta aseguró que su compromiso con Colombia no depende de estar dentro o fuera de un ministerio. “No me van a callar. No me rendiré”, afirmó con firmeza.

Márquez también compartió un mensaje en audio con la ciudadanía, donde destacó la importancia de seguir adelante con las oportunidades que ha trabajado para las mujeres y los jóvenes del país. “Quiero que sepas que estoy aquí y seguiré adelante. No me van a frenar”, expresó la vicepresidenta, dejando claro que su misión sigue siendo servir al pueblo.

En medio de las especulaciones sobre su salida del gabinete, medios locales informaron que Carlos Rosero, conocido activista del movimiento negro y cercano a la vicepresidenta, podría asumir el cargo como ministro de Igualdad en su reemplazo.

La situación de Francia Márquez pone de manifiesto el clima de tensión y las dificultades que enfrenta en su lucha por la igualdad y la justicia social, a pesar de las amenazas recibidas.

Lea también: Construyen canal en la quebrada La Honda para prevenir inundaciones y crear un ecoparque

Más noticias de Colombia