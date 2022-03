Polo Democrático resalta votación de Francia Márquez y envía mensaje a Gustavo Petro

in

El presidente y senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, se refirió a los importantes resultados que obtuvo la precandidata Francia Márquez durante las votaciones del pasado domingo, y envió un mensaje a Gustavo Petro sobre este hecho.

“Creo que a Petro hoy le llega un gran refuerzo, no solo a Petro, al Pacto Histórico, a la Colombia de la Paz. Creo que el mensaje que se envía con la votación tan importante de Francia es demasiado poderoso. En estos tres meses nos tocó padecer, a veces aguantamos hasta hambre porque no teníamos recursos para asumir la campaña, viajamos en carro porque no teníamos posibilidades en temas de avión, pero lo que sentimos de la gente del pacífico profundo es un mensaje poderoso”, dijo.

Además, agregó que “Gustavo tiene muchas cosas en su cabeza, lo trato de entender. Creo que hoy el mensaje que tiene Petro en su corazón y en su cabeza es muy poderoso. Creo que tenemos con qué ganar en primera vuelta con Francia Márquez como vicepresidenta”, puntualizó.

Cabe resaltar que, por el momento, Gustavo Petro no ha confirmado quien será su fórmula vicepresidencial para llegar a la Casa de Nariño.

Ojalá la política colombiana en su generalidad, contara con la integridad, dignidad y respeto de @FranciaMarquezM. Una mujer que anhela el cambio de su gente por encima de un cargo y su bienestar personal. ¿Cómo no admirarla profundamente? pic.twitter.com/bQ4tZtPddj — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) March 14, 2022

