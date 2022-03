«No me preocupa que Petro no me llame, me preocupa que el país no cambie»: Francia Márquez

La lideresa social Francia Márquez, quien se destacó de forma importante en las elecciones de este domingo, al obtener 783.160 votos, superando incluso a candidatos con gran trayectoria política como Sergio Fajardo, David Barguil y Alejandro Char, se perfila ahora como una pieza clave dentro del Pacto Histórico de Gustavo Petro, quien busca llegar a la Casa de Nariño en la primera vuelta presidencial.

En entrevista con W Radio, la lideresa manifestó que estos resultados que más que resaltarla como una ganadora de las consultas, “quien gana con cada apuesta política de transformación es el país, así que este es un triunfo de los colombianos y colombianas que están apostando a una política distinta, una que no tenga las ganancias del sufrimiento, del dolor y de la muerte”, dijo Francia Márquez a la W Radio.

Respecto a si le preocupa o no que Gustavo Petro la escoja como su fórmula vicepresidencial, Márquez respondió de forma contundente, manifestando que “no me preocupa, en absoluto. Me preocupa que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas siguen muriendo de hambre, que a los jóvenes les saquen los ojos por reclamar dignidad y educación en las calles, que a las mujeres o a los líderes sociales nos sigan silenciando. Eso sí me preocupa”, dijo.

La abogada, quien obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015 y quien fue posteriormente galardonada con el premio Goldman en 2018, expresó que no está preocupada por el lugar que ocupará en el Congreso: “Estaré en el lugar en que la sociedad considere que debo estar para seguir contribuyendo a hacer de Colombia un mejor lugar. Para mí, la política no se acaba en 2022 (…) vamos a ir de la resistencia al poder hasta hacer de este un país digno”, relató a W Radio.

Polo Democrático resalta votación de Francia Márquez y envía mensaje a Gustavo Petro https://t.co/BK7vzI8ucL — Minuto30.com (@minuto30com) March 14, 2022

