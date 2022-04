«Aquí están las posibilidades de cambio para el país»: Francia Márquez tras su llegada a Medellín

in

El pasado lunes 04 de abril, la candidata vicepresidencial, Francia Márquez, llegó a la ciudad de Medellín con el propósito de continuar con su campaña y la del candidato Gustavo Petro, para convencer a los antioqueños de que son la mejor opción para gobernar el país durante los próximos cuatro años.

Y es que tanto Medellín como el departamento de Antioquia, se han consagrado como territorio mayormente ‘uribista’, legado que dejó el expresidente Álvaro Uribe, y sobre el cual el Pacto Histórico pretende reescribir una nueva historia.

Tras su arribo a la capital antioqueña, Márquez tuvo una apretada agenda, que incluyó un encuentro ciudadano, donde la lideresa, en compañía de congresistas electos de ese partido, se pronunció sobre el propósito de su llegada y la instalación de la sede de la candidata a la vicepresidencia en la ciudad.

Inicialmente, Francia Márquez destacó la presencia y elección de las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República. «Cada una desde el arte, desde la lucha ambiental, hoy van estas mujeres a llevar la voz de pueblos, de comunidades que no han tenido voz, y que han estado silenciadas», expresó la lideresa.

Además, la lideresa reconoció que pese a su falta de experiencia y de conocimiento para hacer política, desde que decidió lanzarse como precandidata presidencial, recibió el respaldo y la ayuda necesaria para sacar adelante su campaña.

«Quiero reconocerlo públicamente, que recién anuncié que quería aspirar a la presidencia de Colombia, yo dije eso pero después me metí en la grande porque no sabía qué hacer, no sabía como hacer la política (..) y estas mujeres se fueron a mi casa y estuvimos trabajando y pensando la política desde la periferia hacia el centro», puntualizó Francia Márquez.

Por otro lado, la lideresa recibió este martes el apoyo de la barra Resistencia del Deportivo Independiente Medellín a su candidatura, y se comprometió a gestar la convivencia en el país. «Gracias a la juventud y al barrismo social por el cariño, es grato recibir el apoyo de la barra RXN, la hinchada oficial del Medellín. Trabajaremos para gestar la convivencia. #VamosAVivirSabroso hasta que la dignidad se haga costumbre», escribió en su cuenta de Twitter.

Francia Márquez denuncia la tercera amenaza en un mes de campaña en Colombia | https://t.co/YGtpJ0XryH https://t.co/el40m5IoZW — Minuto30.com (@minuto30com) April 5, 2022

