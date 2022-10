Francia Márquez contestó sobre fiesta de posesión donde supuestamente gastó 52 millones: «Me la perdí»

Hace unos días se armó una polémica donde se mencionaba que la vicepresidenta Francia Márquez habría gastado en una fiesta privada, luego de la ceremonia oficial de posesión, donde había gastado $52 millones.

El abogado Daniel Briceño fue quien dio a conocer los documentos donde se certificó el gasto de la gran celebración, donde hubo DJ, chef privado y bebidas.

Ante estos aseguramientos y luego de tantos comentarios controversiales generados frente al tema, la vicepresidenta respondió.

Francia Márquez aseguró que ni ella ni el mismo presidente Gustavo Petro tenían en ese momento facultades para ordenar dicho gasto.

Asegurando que fue el gobierno saliente quien estuvo encargado de organizar estas fiestas y eventos de posesión del nuevo mandato.

“No hubo ninguna fiesta o si la hubo yo me la perdí, no estuve en esa esa fiesta… El Gobierno que estaba saliendo organiza la posesión. No creo que a las 3 de la tarde que yo me posicioné y a las 6 ya estuviera teniendo facultades para ordenar un fasto así y decidir cuántos recursos se gastarán es eso” Explicó la vicepresidenta.

A esto pidió que debían preguntarse quién fue realmente el que ordenó estos gastos.

