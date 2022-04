Nuevo ataque racista contra Francia Márquez, la llamaron preguntando por «King Kong»

Nuevamente, la líder social y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, denunció un nuevo ataque racista en su contra, en el que la llamaron «King Kong», apodo que fue puesto por la cantante Marbelle.

Así lo dio a conocer la lideresa el pasado martes durante un acto público en el departamento de Boyacá, donde comentó que: “Mientras estaba almorzando recibí una llamada, la contesté, pregunté a quién necesita y me respondieron que a ‘King Kong’”, manifestó.

Sin embargo, Francia Márquez aseguró que este tipo de comentarios no la desaniman, ni la desmotivan en su propósito de continuar haciendo campaña por todo el país para lograr que tanto ella como Gustavo Petro, sean elegidos el próximo 29 de mayo.

“Eso a mí no me quita la fuerza. Eso no me desanima. Por supuesto, eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata, así como el machismo mata en este país. La pregunta es qué estaba pensando esa persona que estaba detrás del teléfono. Esa persona está dañada y lastimada en su ser”, puntualizó Francia Márquez.

