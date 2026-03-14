Resumen: El procedimiento fue realizado por oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Andina de Bogotá en un operativo conjunto con Interpol

Francés buscado por Interpol por sustracción de menor y falsedad en documento administrativo, fue capturado en Bogotá

Tras una alerta detectada en los sistemas de información de Migración Colombia, oficiales de la entidad ubicaron en Bogotá, en un hotel ubicado a pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el sector de Quinta Paredes, a un ciudadano francés con circular roja de Interpol, requerido por la justicia de su país por sustracción de un menor fuera del territorio francés y falsedad en documento administrativo.

El procedimiento fue realizado por oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Andina de Bogotá en un operativo conjunto con Interpol. Tras confirmar la orden internacional vigente, la autoridad migratoria dejó al extranjero a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de adelantar los trámites judiciales y administrativos correspondientes en el marco de la cooperación internacional.

“Este resultado evidencia la efectividad de nuestros sistemas de información para detectar ciudadanos extranjeros con requerimientos judiciales internacionales. Desde Migración Colombia seguimos fortaleciendo los controles migratorios y la articulación con organismos nacionales e internacionales para garantizar que nuestro país no sea utilizado como refugio por personas que intentan evadir la justicia”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

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Durante lo corrido de 2026, los sistemas de la entidad han permitido identificar en Bogotá, Boyacá, Caquetá, Huila y Tolima cerca de 40 alertas relacionadas con infracciones a la normatividad migratoria y requerimientos judiciales, lo que ha derivado en capturas por órdenes judiciales y más de 10 expulsiones de ciudadanos extranjeros con medidas migratorias ejecutoriadas.