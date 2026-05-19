Resumen: Tras conocerse la gravedad de los hechos, el alcalde de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar categóricamente el ataque y confirmar que la institucionalidad ya está al frente del caso

Francés atacó a un niño en una sala de cine en El Poblado: Fico anunció acompañamiento a la familia

Minuto30.com .- Un repudiable caso de violencia contra un menor de edad encendió las alarmas y generó profunda indignación en Medellín. En las últimas horas, un ciudadano extranjero de nacionalidad francesa fue capturado tras agredir a un niño al interior de una sala de cine ubicada en un reconocido centro comercial del sector de El Poblado.

La rápida articulación entre el esquema de seguridad privada del establecimiento y la Policía Nacional permitió la detención en flagrancia del agresor.

Reacción inmediata y acompañamiento a la víctima

Tras conocerse la gravedad de los hechos, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar categóricamente el ataque y confirmar que la institucionalidad ya está al frente del caso.

El mandatario local aseguró que, desde el primer momento, ha mantenido comunicación directa con la madre del menor afectado y con su abogada representante.

«Pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición de la familia y hacemos seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para que este caso avance y no quede impune. Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre», expresó el alcalde.

Delito de lesiones personales

El ciudadano francés fue puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder inicialmente por el delito de lesiones personales. Además, la intervención de Migración Colombia en el caso sugiere que la situación migratoria del extranjero será evaluada y podría enfrentar severas sanciones en el territorio nacional.

Por la fotografía del capturado difundida con el rostro pixelado, el alcalde Gutiérrez hace una importante aclaración judicial:

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«Seguramente me van a decir que por qué le tapan la cara. Si fuera por mí, lo pongo con la cara de frente, de un lado y del otro. Es la foto que me pasa la Policía, pues jurídicamente (se debe hacer así hasta) la legalización de captura ante la justicia», puntualizó el mandatario, refiriéndose a la presunción de inocencia y los protocolos legales que exige la ley colombiana durante las primeras horas de una detención.

Se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías defina la situación jurídica del ciudadano europeo.