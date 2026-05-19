Resumen: Federico Gutiérrez pidió expulsar del país al francés señalado de agredir a un menor con autismo en Medellín.

‘Hay que sacarlo de las calles’: Fico pidió expulsar del país a francés que golpeó a menor con autismo

Continúa generando rechazo en Medellín el caso de la agresión contra un menor de 15 años con diagnóstico de autismo ocurrida en una sala de cine de un centro comercial, ubicado en El Poblado. El presunto responsable es un ciudadano francés que fue capturado tras el hecho y actualmente enfrenta un proceso judicial por lesiones personales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió la expulsión del país del ciudadano francés señalado de cometer la agresión contra el menor.

“Nadie tiene el derecho de tocar un niño, nadie tiene el derecho de violentar un menor de edad”, expresó Federico Gutiérrez.

Según relató el alcalde, desde el momento en que conoció el caso ha mantenido comunicación con la madre del adolescente, quien le explicó que el menor, aunque tiene 15 años, presenta una condición de autismo y tendría una edad mental aproximada de 10 años. Además, indicó que el joven permanecía hospitalizado debido a los golpes recibidos en la cabeza y uno de sus oídos.

La agresión ocurrió luego de que varios adolescentes comenzaran a bailar al finalizar una película de Michael Jackson. De acuerdo con la información entregada por la familia y las autoridades, el extranjero reaccionó violentamente, persiguiendo al grupo de menores y golpeando al joven dentro y fuera de la sala de cine.

Federico Gutiérrez señaló que, aunque el ciudadano francés fue detenido por la Policía, la Fiscalía habría considerado que el caso no tendría mérito suficiente para solicitar una medida de aseguramiento intramural, razón por la cual el hombre seguiría vinculado al proceso, pero en libertad.

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“No puedo estar de acuerdo desde el sentido común con que una agresión violenta contra un menor con autismo no tenga una medida intramural”, afirmó el alcalde, quien además sostuvo que el comportamiento del extranjero representa un riesgo para otras personas.

La alcaldía confirmó que solicitó a Migración Colombia evaluar la expulsión del ciudadano francés mientras continúa el proceso judicial por el delito de lesiones personales. Según explicó el mandatario, no hubo conciliación entre la familia y el presunto agresor, por lo que el caso seguirá su curso ante la justicia.

“El proceso sigue vivo ante la justicia y lo que hemos solicitado es que esta persona sea conducida ante Migración Colombia para que sea expulsada del país. Si un ciudadano extranjero viola la ley y las normas, puede ser expulsado, y eso es lo que estamos pidiendo”, afirmó Federico Gutiérrez.

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