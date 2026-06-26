¡Fracaso Mundial! Tras caer ante España, Uruguay es el primer eliminado de la Conmebol

Marcelo Bielsa explotó contra los periodistas, una vez terminó el partido ante España y con el que Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026. Captura de video

Resumen: El encuentro no destacó por el buen fútbol. La escuadra europea se mostró errática, sin profundidad y lejos de su mejor versión ofensiva

Minuto30.com .- La ilusión charrúa se apagó de la peor manera. La selección de Uruguay consumó un rotundo fracaso en la Copa del Mundo 2026 al quedar eliminada en la fase de grupos. La tensión acumulada y la crisis interna del plantel terminaron pasando factura en la cancha, sentenciando el que podría ser el abrupto final de la era de Marcelo Bielsa.

El adiós ante una España sin brillo

El partido definitivo para las aspiraciones uruguayas terminó en una dolorosa derrota por la mínima diferencia.

El encuentro no destacó por el buen fútbol. La escuadra europea se mostró errática, sin profundidad y lejos de su mejor versión ofensiva. Sin embargo, «La Roja» terminó encontrándose con el gol de la victoria gracias a una desafortunada jugada que contó con la directa complicidad del histórico guardameta charrúa, Fernando Muslera.

Los números de la debacle celeste

El balance de Uruguay en este certamen mundialista deja cifras alarmantes que la convierten en la primera selección sudamericana en hacer maletas de regreso a casa.

Con un cosecha pobre, el equipo apenas logró rasguñar dos puntos, producto de grises empates frente a selecciones de menor peso histórico como Cabo Verde y Arabia Saudita.

AAunque ocuparon el tercer lugar de su zona, los dos puntos obtenidos los dejaron sin ninguna posibilidad de entrar en la disputa para clasificar como uno de los 8 mejores terceros del campeonato.

Camerino roto y ¿la inminente salida de Bielsa?

Más allá de los errores tácticos, el factor determinante en esta eliminación apunta a una fractura total en la interna del equipo. La crítica situación y el malestar que se vive desde hace meses en el camerino charrúa fue un obstáculo insalvable que terminó reflejándose en la apatía sobre el terreno de juego.

¿El fin de un ciclo? Ante este estrepitoso fracaso y el ambiente insostenible con los referentes del plantel, desde el entorno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se da por hecho que el director técnico, Marcelo Bielsa, dará un paso al costado y dejará la dirección de la selección en las próximas horas.