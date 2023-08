FOTOS Y VIDEOS. ‘Qué felicidad’: Entérese de los ganadores del Desfile de Silleteros 2023

in

Este año el método de evaluación fue diferente, con un software Cilik, que permite registrar la puntuación y los comentarios en tiempo real además de que se encarga de generar el orden de ganadores de manera inmediata.

Con una silleta de la categoría Emblemática, Después del juzgamiento previo al desfile, María Carolina Atehortúa se llevó el título de Ganadora Absoluta del Desfile de Silleteros 2023 con una silleta que también fue premiada en la categoría Emblemática; es la tercera vez en la historia del Desfile que una mujer gana este máximo galardón. Este título es el reconocimiento al Patrimonio Inmaterial Silletero que vive en la memoria cultural de todo un país.

Conozca aquí todos los resultados y ganadores por categoría.

Ganadores categoría Tradicional

1. Juan Felipe Amariles

2. José Leonardo Vargas

3. Martín Atehortúa

4. Luis Alfonso Rave

5. Juan Gabriel Velásquez

Ganadores categoría Emblemática

1. María Carolina Atehortúa

2. Román Alberto Soto

3. Diego Armando Patiño

4. Alirio de Jesús Zapata

5. Isabel Cristina Atehortúa

Ganadores categoría Monumental

1. Edilberto Londoño Atehortúa

2. David Santiago Grisales

3. Diego Alonso Álzate

4. Luis Gonzalo Zapata

5. Gloria del Socorro Londoño

Primer lugar Silleta Artística

Francisco Orlando Quintero

Ganadores categoría Infantil

1. Samuel Atehortúa

2. Carolina Vásquez

3. Daniela Álzate

4. Nicolás Salazar

5. Sofia Londoño Zapata

Ganadores categoría Junior

1. Juan Pablo Zapata

2. Juan Camilo Zapata

3. María Isabel Hincapié

4. Juan Manuel Ayala

5. Jerónimo Ruiz

María Carolina Atehortúa, es la Ganadora Absoluta de la edición 66 del Desfile de Silleteros

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle manifestó que:“Yo quiero insistir en que esta es la fiesta de todos los antioqueños. Estamos muy orgullosos de ella, de esta fiesta, esta feria, que reconoce lo más teso, lo más berraco de lo que significa Antioquia. Cuando arrancamos, hace cuatro años nos tocó la pandemia. Y yo les decía ahorita, mientras los saludaba y me despedía, porque esta es mi última feria de las Flores y mi último desfile de silleteros, yo recuerdo cuando, en 2020, nos tocó allá en el parqueadero de Los Grajales, solos, todo Medellín guardado y el mundo guardado, y ellos dijeron, no vamos a dejar que pare la Feria de las Flores. Vamos a salir a la calle para darle valor a Antioquia, para darle valor a Colombia. Y salieron a desfilar y desde entonces no han pasado sino cosas buenas”

El secretario Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez, dijo y resalto la labor de la mujer “Quiero darle un abrazo enorme a la tercera mujer que en estos 66 años queda como Ganadora Absoluta del Desfile. Una mujer que en la silleta emblemática es ganadora de este año. Estamos felices por este desfile, por esta Feria de Flores que hemos vivido; un desfile lleno de color con 524 silleteros y silleteras que le demuestra al país y a la ciudad que Medellín es la capital de los grandes eventos”.

