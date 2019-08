FOTOS Y VIDEOS: ¡Lleno de besos! los emotivos momentos entre Maluma y Marc Anthony en Medellín

El cantante paisa Maluma no pudo esconder su alegría al tener a su colega Marc Anthony en la ciudad de Medellín y en lo que sería la casa del “Pretty boy” en la que disfrutaron de un buen tabaco y varios amigos.

Ambos cantantes compartieron escenario en el marco de la Feria de las Flores. “Esta belleza, este príncipe hermoso que tanto amo. Hoy rompemos aquí en Medellín, los queremos mucho” fueron algunas palabras de Maluma mientras intercambias besos en la mejilla una y otra vez con Marc Anthony.

“Avemaría pues”, les dice J Balvin seguido de Romeo Santos que dice que “Falta Uno”, en la foto donde aparece Marc y Maluma. Algunos seguidores no dejaron pasar la postal para polemizar la foto, “por ahí vienen los defensores de animales a fastidiar con los sacos de piel en 3, 2, 1…”, “Si amas tanto a los animales no entiendo esta foto…”, “Pieles… en serio”, “nadie sabe si es piel de verdad ya Maluma es amante de los animales no les sacaría la piel a los animales para un abrigo”, entre otros.