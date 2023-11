FOTOS Y VIDEO. Una mujer herida y un muerto en ataque sicarial en Belén San Bernardo en Medellín

in

En la tarde de este martes 21 de noviembre un ataque sicarial dejó un muerto y una mujer herida, en Medellín

El hecho sucedió por la carrera 76 con calle 23 en Belén San Bernardo.

Según la información preliminar, un hombre que aún no se establece su identidad, iba en una moto de parrillero con la intención de concretar un hurto.

Cuando llegaron al establecimiento publico, el parrillero intimida a una persona con una arma de fuego, a lo que la personas que iba a ser robada reacciona.

Ahí se empieza un cruce de disparos, en este momento una mujer queda herida, el presunto ladrón dispara 3 veces pero muere en el sitió, el compañero en la moto se escapa y la persona que asesinó al ladrón se desconoce la identidad.

Personas judicial llegó al lugar a realizar la inspección técnica del cuerpo, el hombre tenia varios tatuajes, en la ceja «M. Evangelina», en el antebrazo izquierdo la cara de un jaguar, en el brazo derecho tenia tres nombres , «Samuel», «Alejandro» y «Jose R».

Por ahora no se han realizado capturas por el hecho, en versiones anteriores se decía que el hombre que habría desenfundado su arma es escolta de la UNP (Unidad Nacional de Protección), pero es una versión no confirmada, ya que las autoridades no han dado con el paradero de la persona que disparo contra el sicario.

