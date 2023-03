[FOTOS y VIDEO] Subastan a “Pablo EscoBear”: Oso que murió luego de comer 20K de cocaína

in

Pablo EscoBear, es el nombre que le dieron a el oso que consumió cocaína y murió en 1985, apodándolo así, porque en ese entonces el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar estaba siendo mencionado en todo el mundo.

La policía de Georgia, Estados Unidos, encontró sin vida el cuerpo del oso, bautizado más tarde como Pablo EscoBear, confirmando que la causa de su muerte era muy extraña: Por una alta sobredosis de cocaína.

El oso fue hallado junto a una bolsa de lona que había sido llenada con más de 20kilos de cocaína.

Pero, ¿de dónde sacó esta coca el oso?

Estos kilos de droga fueron lanzados desde el avión de un contrabandista de drogas.

Justo el 11 de septiembre de 1985, un anciano de Kentucky llamado Fred Myers se despertó y encontró a un hombre muerto en la entrada de su casa.

Por si esto no fuera lo suficientemente extraño, el hombre fallecido llevaba un chaleco antibalas, mocasines Gucci, gafas de visión nocturna, una gran mochila y un paracaídas.

Cuando la policía llegó e investigó más a fondo, descubrió que también llevaba dos pistolas, un par de cuchillos, 4.500 dólares en efectivo, cuerdas y comida.

Tres meses después de la muerte de Thornton, el oso negro fue hallado muerto en el bosque nacional de Chattahoochee, en Georgia, el mismo bosque en el que se estrelló la avioneta.

El animal estaba rodeado de 40 paquetes vacíos que habían sido abiertos, todos contenían cocaína. Lamentablemente se había comido casi todos ellos.

El oso fue embalsamado:

A comienzos de 1990, un incendio forestal, obligó al personal del Área Nacional de Recreación a trasladar temporalmente al oso, que había sido embalsamado, a un almacén para mantenerlo en buen estado.

Luego, tras sólo un mes en el almacén, fue secuestrado por un ladrón desconocido que lo vendió a una casa de empeños.

A su vez, el dueño de la casa de empeños, lo vendió al músico de country, Waylon Jennings, quien se lo obsequió a un amigo suyo que vivía en Las Vegas, un tal Ron Thompson, conocido dealer y organizador de fiestas en la Ciudad del Pecado.

Thompson expuso el oso en su gigantesca mansión en las afueras de Las Vegas hasta 2009, cuando falleció.

Según sus allegados, Thompson le hablaba de Pablo EscoBear como un confidente y estaba convencido que el cuerpo embalsamado hacía milagros.

Crearon una película basada en el el oso, llamada ‘Cocaine Bear’:

Ahora, este la historia de este oso se volvió aún más popular y la da la vuelta al mundo entero, porque en Estados Unidos decidieron hacer una película basada en su historia, llamada “Cocaine Bear”, volviéndose viral muy rápidamente, alcanzando en un solo fin de semana hasta 23 millones de dólares en taquilla.

Fecha de estreno: 24 de febrero de 2023 (Estados Unidos)

Directora: Elizabeth Banks

Y ahora, más de 30 años después, quieren subastarlo.

Para adquirir a Pablo EscoBear, también conocido como el mítico “Oso Cocainómano”, posiblemente el mamífero taxidermizado más famoso del mundo, ‘Ripley’s Believe It or Not!’ lanzó un desafío para adquirir el cuerpo del Ripley, la franquicia estadounidense conocida por su extravagante colección de objetos, parece casi desesperada por adquirir el cuerpo embalsamado del oso Pablo EscoBear para incorporarlo a su colección de rarezas.

En una entrevista con el sitio Kentucky for Kentucky Fun Mall, Sabrina Sieck, la vocera de Ripley´s, explicó las intenciones de la franquicia.

“Nos gustaría darle a Pablo Escobear un hogar y situarlo entre los hibernadores más famosos de la historia”.

Aunque es clara la intención, todavía no se confirmó la cifra que está dispuesta a pagar Ripley´s para tener a EscoBear.

¿Por qué Ripley´s quiere comprar a Pablo EscoBear?

El repentino interés por este mamífero embalsamado, que falleció por comer cocaína, se produce luego de la película de Elizabeth Bank “Cocaine Bear” (Oso de la cocaína), que consiguió 23,1 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Ripley’s cree que un oso tan famoso, a pesar de la desgracia que tuvo, merece ser exhibido como una pieza destacada.

Si se añadiera a la colección de rarezas y artefactos históricos de Ripley, Pablo EscoBear, estaría entre algunos de los hibernadores más curiosos de la historia, como un oso negro encontrado con un neumático alrededor de la cintura.

