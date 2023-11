FOTOS Y VIDEO ¡Ojo! Las bebidas artesanales también tiene normativas para poderse vender

Las bebidas ancestrales y artesanales, deben cumplir con una normativa nacional para su comercialización.

Esto se debe al impuesto al Consumo establecido en la Ley 223 de 1995 que deben cumplir las bebidas alcohólicas para su consumo en el país.

Las bebidas ancestrales y artesanales, han tenido un auge bastante importante en las últimas décadas.

Desde la Gobernación de Antioquia, hicieron un llamado a las personas que comercializan estas bebidas para que se acojan a la normativa nacional y así eviten sanciones.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, Iván Felipe Velásquez, dijo que, “Entre 2021 y 2023 hemos realizado más de 28 mil visitas de inspección, vigilancia y control en los 125 municipios del departamento. De estas visitas, hemos aprehendido más de 650 mil unidades de elementos relacionados con licores, vinos, aperitivos, cervezas, cigarrillos y elementos para la producción de los mismos. De estas 650 mil unidades, hemos aprehendido solamente 182 relacionadas con licores artesanales y ancestrales y, de estas, solo 39 tienen que ver con bebidas tipo Viche”.

Para el Viche, una bebida de las comunidades negras, existe una normativa especifica y esta relacionada a la comercialización.

“Cuando la producción del Viche/Biche y sus derivados no se destine al consumo propio de las comunidades negras, afrocolombianas, en el marco de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor, la producción y comercialización del Viche/Biche y sus derivados requerirá la obtención de los registros sanitarios correspondientes y demás requisitos que establezcan las autoridades competentes”.

Por otro lado en los últimos días desde la secretaria realizaron un recorrido por Provenza en el Poblado, donde 4 establecimientos fueron sellados por 15 días, por cumplir con la normativa de estas bebidas.

En las bebidas incautadas se encontraban.

• 11 botellas de licor falsificado o alterado.

• Cuatro botellas de licor que no contaban con señalización adherida (Estampilla) que autorizan su comercialización en el departamento de Antioquia.

• Una botella de aperitivo de origen extranjero con señalización adherida de Cundinamarca más no de Antioquia.

• Dos botellas de aperitivos nacionales sin señalización adherida.

• Tres botellas de Viche sin señalización adherida.

• Una botella de licor de caña sin señalización adherida.

• Cuatro botellas de Viche que se encontraban en envases de una reconocida industrita licorera del país. (Referencias Viche Mano de Buey y Macerado de hoja de coca -Viche Mano de Buey).

Además la Gobernación de Antioquia, dijo que las personas que comercializan productos alcohólicos deben tener en cuenta

las siguientes recomendaciones.

1. Los licores, vinos, aperitivos y similares deben estar señalizados con la estampilla del Departamento de Antioquia, tanto los de exhibición como los de venta al público, exceptuando los

licores de la FLA.

2. En el territorio antioqueño no se pueden comercializar productos de la FLA que tengan estampilla de otros departamentos.

3. Licores, vinos, aperitivos y similares; cuyo material de empaque no corresponda a los originales de la sociedad autorizada para su producción o su introducción en el Departamento de

Antioquia, no deben ser exhibidos ni comercializados.

4. Licores, vinos, aperitivos y similares que utilizan envases, etiquetas, tapas y demás elementos que contengan o porten alguno de los distintivos de las personas autorizadas para su

producción e introducción en el Departamento o de la marca FLA, usados para el embotellamiento de otros productos diferentes al autorizado, no deben ser exhibidos ni comercializados.

5. Licores, vinos, aperitivos y similares que tengan leyendas como «prohibida su venta», «muestra gratis» o similar; no deben ser comercializados.

6. Licores, vinos, aperitivos y similares que hayan sido falsificados o alterados, previo dictamen químico que así lo determine; será sujeto de sanción tal como indica el Decreto 1686 de

2012 o la norma que lo derogue, aclare o modifique.

7. Los licores, vinos, aperitivos y similares registrados en el Departamento de Antioquia deben contar previamente con el registro INVIMA y el certificado del DANE.

