FOTOS Y VIDEO. Más de 1.200 personas han rendido homenaje al Maestro Botero en las primeras horas de la cámara ardiente en Medellín

El cuerpo del Maestro Botero ya está en cámara ardiente en la ciudad natal del artista.

En las primeras tres horas de este homenaje al artista, más de 1.200 personas han participado.

Para este homenaje el Gobernador Aníbal Gaviria Correa dijo que “Para Antioquia, para Colombia y para el mundo el maestro deja un legado universal, un arte único, un arte innovador que rompió esquemas. Pero para Medellín, para Antioquia y para Colombia el maestro también deja un mensaje de generosidad, de filantropía único en el país; ese es un mensaje que debe servir de ejemplo, el Maestro lo entregó todo: su colección privada, no solo al Museo de Antioquia, a la Plaza Botero, sino al Museo Botero de Bogotá. Es un artista universal con una generosidad universal”.

Para el homenaje póstumo que se llevó a cabo en la mañana del martes 26 de septiembre participaron los hijos del maestro, nietos, su familia, amigos, artistas, autoridades locales, empresarios y comunidad en general.

Cabe resaltar que Botero, donó 23 esculturas y 189 obras, respectivamente, al museo de Medellín.

Por su parte, Juan Carlos Botero, hijo del maestro, destacó que la donación que su padre hizo al Museo de Antioquia y Museo Botero, para el deleite de todos, de manera gratuita, fue la mejor idea que pudo tener.

“Una palabra que resume y capta la esencia de mi padre es grandeza; porque grandeza fue lo que más demostró Fernando Botero a lo largo de su vida: grandeza en su talento, en su disciplina, en su admirable capacidad de trabajo, grandeza en sus ideas y sus convicciones, en lo prolifero, en su asombrosa producción artística, en su conocimiento sobre la historia del arte, en su deseo de nutrirse de las mejores tradiciones plásticas desde la incomparable cultura del renacimiento italiano”, dijo Juan Carlos Botero.

Para ir a visitar la cámara ardiente del maestro Botero, debe tener en cuenta algunas recomendaciones.

1. El ingreso a la cámara ardiente se habilitará para todas las personas de manera libre por la entrada principal de Carabobo Museo de Antioquia.

2. La entrada a la Sala del Concejo donde se ubica la cámara ardiente se realizará por el costado derecho y la salida por el izquierdo.

3. Los niños deberán estar acompañados por adultos responsables.

4. El Museo de Antioquia conserva un patrimonio cultural y artístico de más 8.000 piezas de arte en la colección, por lo que se invita a los asistentes al cuidado del edificio patrimonial de la ciudad y el departamento.

5. No estará permitido el ingreso de morrales o maletas.

6. No se permitirá el registro fotográfico al interior de la cámara ardiente. Ni se permitirá dejar ofrendas de ningún tipo al interior del Museo de Antioquia

7. Las salas del Museo del Antioquia y los corredores no estarán habilitados para tránsito de los visitantes. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas

8. Durante el recorrido por la cámara ardiente se debe mantener el respeto a la fila y cuidar todo el comportamiento ciudadano en el espacio público.

9. Se sugiere un código de vestuario adecuado para las honras fúnebres, por lo que se recomienda evitar el uso de sombreros, gorras, gafas oscuras.

10. Acatar en todo momento las recomendaciones del personal logístico.

