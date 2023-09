FOTOS Y VIDEO. Jorelyn Carabalí fue anunciada oficialmente como nueva jugadora del Brighton

En las últimas horas, Jorelyn Carabalí fue anunciada oficialmente como nueva jugadora del Brighton.

A través de sus redes sociales, el equipo de la Liga Inglesa afirmó: “Nos complace anunciar el fichaje de la defensora colombiana Jorelyn Carabali en términos no revelados, sujetos a los procesos regulatorios habituales”.

La entrenadora en jefe Melissa Phillips dijo: “Estamos encantados de tener a Jorelyn con nosotros. Esta es su primera experiencia con el fútbol en Europa, pero en sus actuaciones en la Copa del Mundo de este verano vimos que tiene mucho que ofrecer en términos de capacidad y mentalidad”.

Y agregó: «Esperamos trabajar con ella, integrarla al equipo y ayudarnos a lograr nuestros objetivos esta temporada».

Recordemos que Jorelyn, de 26 años, jugó en tres clubes colombianos (Orsomarso, Atlético Huila y Deportivo Cali) antes de viajar a Brasil en enero de 2023 para jugar en el Atlético Mineiro.

Además, recalcaron que Carabalí ayudó a la Selección Colombia a llegar a la final de la Copa América, donde quedó subcampeón detrás de Brasil.

