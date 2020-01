FOTOS: “Voy a estrenar ADN”: Hassam le cuenta a sus fans que se le hizo el “milagrito”

Por medio de su cuenta de Instagram, el humorista Gerly Hassam Gómez Parra conocido como Hassam les contó a sus más de millón de seguidores que al menos necesitaba dos millones de células, pero que ni las enfermeras se la podían creer que en el “4 ciclos lograron extraer más de 11 millones”.

Con una fotografía en la que salía su nombre completo, anunció que “voy a estrenar ADN”, aunque no explicó mucho dijo que “tampoco entendía, pero Carolina, la enfermera jefe me dijo: alguien arriba lo quiere mucho”. La postal generó cientos de mensajes así: “guerrero mío. Esto no es una prueba. Es una maravillosa experiencia. Gracias por compartirla con nosotros. Eres bendecido”, “Dios te siga bendiciendo”, “el poder de la oración de una esposa virtuosa”, entre otros.

Recordemos que desde el año pasado al reconocido humorista le encontraron un cáncer que le puede dañar el sistema inmunológico, los riñones, los huesos y los glóbulos rojos. Por eso, Hassam necesitaba que sus propias células produjeran mínimo dos millones de células y al parecer lo logró.