FOTOS: “¿Volviste con Guarín?” le preguntaron a Andreina Fiallo y así respondió

Luego de que Andreina Fiallo publicara algunas fotografías en Brasil internautas se le ‘fueron’ encima con cientos de comentarios en lo que le preguntaban que si había vuelto con el papá de sus dos hijos, Danna y Daniel. Recordemos que el futbolista Fredy Guarín se encuentra trabajando en Río de Janeiro.

Los rumores empezaron a crecer luego de que se conociera la supuesta separación de Guarín con la que era su pareja, la presentadora Sara Uribe con la que tuvo un hijo llamado Jacobo.

En una fotografía que Andreina publicó en su cuenta de Instagram un usuario le manifestó que: “¿volviste con Guarín? No me lo puedo creer, ¿y la dignidad? Igual es tú decisión, pero él ya tiene otro hijo por encima de ti. Eso nunca lo olvidarás y por ese hijo seguirá viéndose con Sara… Eso es una cadena viciosa de no amor, él te volverá a traicionar porque si lo hizo una vez, lo hará muchas más”.

Ante dichas palabras la respuesta de Fiallo no se hizo esperar y le dijo: “¿en serio creaste una cuenta solo para armar esta película? Dios”.

Aunque no negó ni afirmó nada hay otras ‘pruebas’ con las que los internautas han despejado la duda de que si volvieron, al parecer, fue Andreina Fiallo quien recogió a Fredy en el aeropuerto de Rionegro, Medellín en su última visita.

Andreina se encuentra celebrando junto a sus dos hijos, Danna y Daniel, la época navideña en Maldivas, sin importar los rumores del posible reencuentro con su exmarido en Brasil.