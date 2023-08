FOTOS: Vogue reunió a Cindy, Christy, Naomi y Linda, las mejores décadas del modelaje

La Revista Vogue es sinónimo de moda y modelaje por varias décadas con grandes portadas. Para septiembre 2023, ha reunido cuatro décadas con las modelos más representativas del Siglo XX y XXI.

Linda, Cindy, Christy, Naomi! así ha presentado Vogue su nueva portada de septiembre como «El Retorno de las Superpoderosas«, la cual ya es un hecho histórico al reunirlas como las modelos icono de varias campañas, pasarelas, videos, comerciales y representantes de la moda. De acuerdo al artículo colgado en la página de la revista, escrito por Sally Singer, fue un encuentro de amigas y del «dream team» porque cada una de ellas en tacones, tenis, faldas, jeans, vestidos, maquilladas o sin maquillaje hicieron brillar los años 80 y 90 del Siglo XX y llegaron al Siglo XXI como referentes para una nueva generación. En uno de los apartes, expresa una de ellas su experiencia como un referente e ícono al ser recordada en alguna campaña o video: “Fue una locura. No somos los Beatles”, recordó Linda Evangelista en respuesta al frenesí de los medios cuando se hizo el lanzamiento del sencillo de George Michael Freedom! 90 en el que ella aparece como anécdota; y es que esta reunión ha servido para conocer detalles como «ninguna de ellas nacieron en el mundo del modelaje» fue azar y descubrimiento de cazatalentos» quienes estaban atentos con sensibilidad a descubrir rostros que impactaran». Era un hecho también hablar que las modelos de fotografías o campañas publicitarias no se sabían mover, ya que era su rostro lo que importaba y estas cuatro chicas rompieron el molde en cada paso que daban. Para Vogue, el diseñador Michael Kors recuerda: “cuando Cindy entró por primera vez para un casting en 1986. él como un diseñador que siempre estaba feliz de ver algunas curvas. En ese tiempo todo era todavía muy iglesia y estado; Los modelos impresos no sabían cómo moverse. Cindy caminó para él y sabía que era un capítulo completamente nuevo: muy equilibrada, su propia forma de moverse, no atrapada en la forma de modelar parisina del viejo mundo. Las modelos que eran modelos de pasarela tradicionales en ese desfile la miraron y supieron que iba a ser una era completamente nueva”. Por eso este especial que contiene lujosos de detalles inéditos y verlas luciendo marcas, que vale la pena leerlo más allá que sea extenso … es la historia misma del modelaje en esencia y que las referencian a cada una de ellas en sus comienzos y pensamientos de a través de testimonios de personalidades que las descubrieron: Cindy Crawford (recordada por un comercial Pepsi y presentadora de MTV) , Christy Turlington (recordada por las fragancias de Calvin Klein), Naomi Campbell (primera aparición en vídeo Is This Love Bob Marley además de musa Yves Saint Laurent, impulsor que fuera la primera mujer afrobritánica en la Portada de Vogue París) y Linda Evagelista (descubierta por la Agencia Elite).

VOGUE SEPTIEMBRE CON EL DREAM TEAM DEL MODELAJE SIGLO XX

VOGUE: Naomi, Cindy, Linda & Christy /»El Retorno de las Superpoderosas» / Detrás de cámaras.



FREEDOM 90! GEORGE MICHAEL / LINDA, NAOMI, CHRISTY, CINDY & TATJANA



