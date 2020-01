FOTOS: ¿Van a volver? A Maluma se le ha visto con indirectas a su exnovia

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante paisa publicó una pulla al parecer para su expareja la modelo y dj Natalia Barulich, en la fotografía Maluma aparece sentado en una silla mientras mira su celular con una sonrisa ‘picarona’.

La postal que publicó desde Jamaica tiene esta frase: “cuando te llama tu ex pa’ volver”, por lo que su exnovia no dudo en comentarla “maldición. ¿Cuál ex?”, pero ese no ha sido el único indirectazo que se mandan por redes sociales.

Para muchos de los internautas eso fue un reclamó por parte de la que fue novia del paisa durante más de 2 años. La frase de Maluma puso a especular a sus fans sobre una posible reconciliación con Natalia.