FOTOS ¡Urgente! Masacre en Yondó: los mataron en una tienda

Minuto30.com .- Una masacre sacudió la tarde de este lunes 24 de noviembre en el municipio de Yondó, Antioquia, donde al menos tres personas fueron impactadas a bala; dos de ellos habrían perdido la vida en un ataque sicarial al interior de un establecimiento público.

Versiones extraoficiales indican que las víctimas se encontraban departiendo en una mesa cuando fueron sorprendidas por un sicario. El agresor les habría disparado en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar.

Policía y Fiscalía se han desplazado a la zona para iniciar los actos urgentes de Inspección Técncia a Cadáver e iniciar la investigación.

Se espera un reporte oficial que confirme la identidad de las víctimas y los móviles detrás de esta nueva ola de violencia.

