Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    FOTOS ¡Urgente! Masacre en Yondó: los mataron en una tienda

    Policía y Fiscalía se han desplazado a la zona para iniciar los actos urgentes de Inspección Técncia a Cadáver e iniciar la investigación.

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Archivo.
    FOTOS ¡Urgente! Masacre en Yondó: los mataron en una tienda

    Resumen: Policía y Fiscalía se han desplazado a la zona para iniciar los actos urgentes de Inspección Técncia a Cadáver e iniciar la investigación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una masacre sacudió la tarde de este lunes 24 de noviembre en el municipio de Yondó, Antioquia, donde al menos tres personas fueron impactadas a bala; dos de ellos habrían perdido la vida en un ataque sicarial al interior de un establecimiento público.

    Versiones extraoficiales indican que las víctimas se encontraban departiendo en una mesa cuando fueron sorprendidas por un sicario. El agresor les habría disparado en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar.

    Policía y Fiscalía se han desplazado a la zona para iniciar los actos urgentes de Inspección Técncia a Cadáver e iniciar la investigación.

    Se espera un reporte oficial que confirme la identidad de las víctimas y los móviles detrás de esta nueva ola de violencia.

    Aquí más Noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.