Fotos: Un perro atacó a una niña de tres años en Bogotá, provocándole graves heridas en su rostro

Esteban Torres, denunció que un perro de raza pitbull atacó a su pequeña hija de 3 años cuando se encontraban de camino a la casa de su suegra en el barrio El Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, además aseguró que el dueño del canino no quiere responder por los daños ocasionados.

Según relató el padre de la menor a varios medios, este se encontraba caminando con su hija y su perro cuando el pitbull intentó atacar a su mascota, una persona le ayudó a separarlos y justo cuando ya se iban del lugar nuevamente el pitbull atacó pero en esta ocasión a su hija.

El padre aseguró que “el pitbull se me llevó la niña en la boca”, causándole graves heridas en su rostro, tras esto el hombre pateó en el estomago al perro para lograr que la soltara a la niña.

Por haber ocurrido en fin de semana se les dificultó encontrar atención médica para tratar las heridas de la menor, igualmente Torres denunció que el dueño del perro se ha rehusado a hacerse responsable por lo ocurrido.

“El señor vive a dos cuadras de la casa y no ha ido ni siquiera a preguntar, simplemente dice que el perro no es suyo y que no va a responder”, afirmó el padre de la víctima.

La niña recibió una incapacidad de 10 días y 20 puntos de sutura en su rostro.

La comunidad aledaña al lugar temen que este tipo de casos se vuelvan a presentar debido a que el pitbull continúa libre y está acompañado de otros dos perros de raza potencialmente peligrosa.