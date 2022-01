[FOTOS] ¡Tuti Vargas se casa de nuevo!

in

La influenciadora Tuti Vargas decidió apostarle nuevamente al amor y le dio el sí a su novio Pablo Salazar.

En un espectacular viaje a Finlandia, la joven compartió un carrusel de fotos en su Instagram donde mostró un increíble paisaje con una aurora boreal y a -16 grados.

«En medio de las auroras, a -16 grados, luna llena, con las manos y nariz congelada dije que sí», escribió Tuti Vargas en la publicación donde muestra su gran anillo.

Tuti Vargas agregó que siempre pensó que el amor era un cuento de hadas, lleno de magia, risas colores, ausencia de tiempo y discusiones, todo un mar enorme de calma, amor desbordado y perfección.

«Aunque todo esto hace parte indispensable de amar a alguien, hoy para mí se trata de contrastes, de tiempo de trabajo, comunicación, comprensión, de verme reflejada en la persona que tengo al frente y no para señalar o juzgar, sino para mejorar yo, para trabajar en lo que me molesta o incómoda de esa persona con la que elijo caminar y compartir mi vida, porque en ese momento me elijo a mí también», escribió la influencer.

Cabe recordar que está sería la segunda apuesta de Tuti Vargas al matrimonio, pues la influenciadora estuvo casada con el cantante Sebastián Yepes hasta el 2018.

